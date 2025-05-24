Глава МИД Турции запланировал встречу с Путиным и Лавровым

Глава МИД Турции Фидан 26–27 мая приедет в Россию с рабочим визитом

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен посетить с рабочим визитом Россию 26–27 мая и встретиться с президентом Владимиром Путиным и коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Фидан 26–27 мая по приглашению Сергея Лаврова посетит Россию. Ожидается, что Фидана примет президент России Владимир Путин», — заявили в МИД.

Также у Фидана запланированы встречи с министром обороны Андреем Белоусовым, руководителем российской делегации на стамбульских переговорах Владимиром Мединским, а также другими высокопоставленными чиновниками.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна приложит необходимые усилия, чтобы Украина и Россия продолжили вести диалог. Глава республики отмечал, что рассчитывает на результат от мирных переговоров сторон.