Глава МИД Турции заявил об отсутствии сроков завершения обсуждений по С-400

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страна не установила сроки завершения обсуждений возможной передачи российских комплексов С-400 третьей стране. Его слова в социальной сети X привела журналистка Бахар Фейзан.

«Мы не можем знать о сроках сейчас. Когда завершиться процесс обсуждений, общественность об этом узнает», — сказал министр.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил перемещение С-400 из Турции в дружественную страну. Он отметил, что Турция знает об ограничениях по действующему контракту и пока не обращалась к России за разрешением на передачу комплексов.

Турция заключила договор на поставку С-400 в 2017 году и получила зенитные системы в 2019-м. Из-за сделки США исключили республику из программы истребителей F-35 и ввели санкции против представителей турецкого оборонно-промышленного комплекса.