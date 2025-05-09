Глава МИД Турции рассказал о неудачном покушении на свою жизнь

Глава МИД Турции Фидан рассказал о попытке отравления мышьяком 4-5 лет назад

Злоумышленники пытались отравить министра иностранных дел Турции Хакана Фидана ртутью и мышьяком. Он узнал об этом, когда сдал анализы, сообщил телеканал 24TV .

«Мне дали большие дозы мышьяка и ртути. Это где-то произошло, а потом проявилось в анализах. Прошло четыре-пять лет», — сказал он.

Фидан прошел лечение. Он отказался вдаваться в подробности покушения, намекнув лишь, что его совершили внешние силы.

Министр сообщил также, что доверенные лица террористических и организованных преступных организаций с 2010 года вели пропаганду против него и его семьи. В настоящее время, по его словам, политики сталкиваются с угрозой репутации, а не физического убийства.

На президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана тоже готовилось покушение, сообщил Life.ru. Преступники в форме правоохранителей планировали напасть на него на саммите G20 в Гамбурге.