Глава МИД Турции Фидан пообещал предоставить площадку для переговоров по Украине

Турция готова взять на себя роль посредника в урегулировании украинского конфликта либо предоставить площадку для переговоров. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, его процитировал ТАСС .

«Еще раз хочу отметить, что наша страна, Турция, готова сделать все от нее зависящее, — это касается и посреднической роли: возможно, сама быть посредником или предоставить площадку для посреднической роли», — заявил он.

Фидан отметил, что нестабильность и нарастание напряженности могут привести к дальнейшему расширению конфликта. Важно принимать все усилия для его окончания.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил втроем с российским и украинским лидерами — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — обсудить украинский конфликт. Он обратил внимание, что давно это предлагал и предложение все еще в силе.