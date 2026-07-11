Глава МИД Турции анонсировал поездку на Украину

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ближайшее время отправится на Украину по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом он сообщил телеканалу TRT Haber.

В июне Фидан уже посетил Москву, где встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Сергеем Шойгу. Тогда он заявил, что Анкара готова выступить посредником в урегулировании конфликта.

На полях саммита Россия — АСЕАН в Казани турецкий дипломат также общался с президентом Владимиром Путиным. По его словам, важно было узнать позицию Москвы перед саммитом НАТО в Анкаре.

«Я проведу аналогичные переговоры с нашими украинскими коллегами», — сказал Фидан.

Он добавил, что сейчас Турция играет ключевую роль как для России, так и для Европы в продвижении переговорного процесса.

Ранее турецкие власти заявили, что готовы принять переговоры по Украине в любом формате.