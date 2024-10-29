Министр иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи во главе делегации отправилась в Россию с официальным визитом. Об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне в своем Telegram-канале.
«Поездка главы внешнеполитического ведомства КНДР в Российскую Федерацию проходит в рамках стратегического диалога», — отметили в посольстве.
Там добавили, что российский посол Александр Мацегора встретился с главой северокорейского МИД в аэропорту Пхеньяна. Дипломат пожелал Цой Сон Хи плодотворной поездки и хороших впечатлений.
Госдума 24 октября ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
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Глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи отправилась в Россию
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