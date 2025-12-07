Глава МИД Польши предложил Маску улететь на Марс после слов о ЕС

Американский миллиардер Илон Маск после слов о ликвидации Евросоюза должен отправиться на Марс. Об этом написал глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X.

«Там нет цензуры в отношении нацистских приветствий», — иронично заявил он.

Реакцию польского министра вызвали слова Маска о том, что бюрократия медленно убивает Европу. Также бизнесмена интересовало, от чего именно Соединенные Штаты защищают страны ЕС. По его словам, Европейский союз нужно устранить, а входящим в него странам вернуть суверенитет, тогда их правительства будут лучше представлять свой народ, писал RT.

Предложение Маска прокомментировали и в России. С предпринимателем согласился заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. В своих соцсетях он коротко написал: «именно».