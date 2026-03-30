Глава МИД Пакистана упал перед переговорами

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар упал в начале встречи с главой МИД Египта Бадром Абделатти в Исламабаде. Об этом сообщила индийская газета The Statesman .

Перед началом важной дипломатической встречи ситуация в здании пакистанского внешнеполитического ведомства пошла не по протоколу. Исхак Дар собирался поприветствовать египетского коллегу рукопожатием, но внезапно поскользнулся, потерял равновесие и упал.

На помощь министру сразу подбежали сотрудники и охрана. По данным издания, серьезных травм он не получил. После короткой паузы Дар поднялся и продолжил встречу в обычном режиме.

В начале февраля президент России Владимир Путин выразил готовность наращивать взаимодействие с Пакистаном в области борьбы с терроризмом. Его телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.