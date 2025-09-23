Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что ему не нравится глобальная русофобия в мире. Об этом он сказал на полях 80-й Генеральной ассамблеи ООН. Цитату привело РИА «Новости».

«Мне не нравится эта русофобия, которая существует во всем мире. Иногда людям неловко говорить, что они русские. Это прискорбно», — сказал он.

По словам министра, невозможно изменить существующую географию, Россия навсегда останется соседом Европы. Поэтому странам нужно строить отношения вместо того, чтобы «разжигать ненависть».

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада используют шантаж и санкции, чтобы помешать установлению многополярного мира. Европа охвачена русофобией, как отметил политик, и ее милитаризация выходит из-под контроля.