Глава МИД Китая описал ситуацию в Иране древней пословицей

Ван И описал ситуацию в Иране китайской пословицей об оружии

Оружие является орудием зла, которое необходимо использовать с осторожностью. Такой китайской пословицей на пресс-конференции в Пекине описал ситуацию на Ближнем Востоке глава МИД КНР Ван И.

«Как гласит мудрость, оружие — орудие зла, к его применению нужно подходить с особой осторожностью», — заявил министр иностранных дел в ответ на вопрос по позиции Китая вокруг положения в Иране.

Ван И подчеркнул, что злоупотребление силой нельзя допускать. По его словам, могущество не проявляется в использовании силы по любому поводу, а неповинные люди не должны становиться жертвами войн.

«Крепкий кулак не означает присутствие доводов, нельзя допустить возвращение к закону джунглей», — подчеркнул он.

Дипломат заключил, что Китай придерживается беспристрастной и объективной позиции в отношении конфликта, призывая к прекращению огня.