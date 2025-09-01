Глава МИД Китая назвал саммит ШОС в Тяньцзине плодотворным

Саммит ШОС, состоявшийся в городе Тяньцзин, оказался успешным. Об этом на пресс-конференции по итогам мероприятия заявил министр иностранных дел КНР Ван И, его процитировало РИА «Новости» .

«Саммит Шанхайской организации сотрудничества 2025 года в Тяньцзине прошел успешно и достиг плодотворных результатов», — подчеркнул дипломат.

Ранее на полях ШОС встретились президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Стороны обсудили укрепление сотрудничества в сферах торговли, космоса, безопасности и культуры. Индийский премьер назвал беседу отличной.

Встреча проходила в необычном формате: сначала главы государств общались в автомобиле Путина по пути в гостиницу, а затем переместились в зал переговоров.