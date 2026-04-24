Глава МИД Японии назвал отношения с Лавровым доверительными

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги назвал отношения с российским коллегой Сергеем Лавровым доверительными. Об этом он сказал на заседании профильного комитета верхней палаты парламента, сообщило РИА «Новости».

По словам Мотэги, его контакты с главой МИД России сперва происходили на полях Генассамблеи ООН и в рамках G20. Также японский министр посещал Москву в декабре 2019 года.

«Мы пили водку, но пили и японский виски и обсудили множество вопросов. Считаю, что между нами сложились доверительные отношения», — отметил Мотэги.

Он подчеркнул, что и в дальнейшем будет прилагать все усилия для урегулирования всех вопросов, возникающих между сторонами.

