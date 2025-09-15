Глава МИД Израиля назвал испанского премьера позором страны

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обрушился с критикой на председателя правительства Испании Педро Санчеса из-за срыва велогонки «Вуэльта Испания». Он оставил комментарий в социальной сети X .

Дипломат напомнил, что из-за пропалестинских протестов в Мадриде власти решили отменить спортивное мероприятие.

«Педро Санчес и его правительство — позор для Испании», — заявил он.

По словам Саара, несколько дней назад премьер выразил сожаления из-за отсутствия у страны атомной бомбы, чтобы остановить Израиль. После этого скандального высказывания Санчес призвал граждан выйти на пропалестинский митинг и сорвать «спортивное мероприятие, всегда являвшееся предметом гордости».

По информации газеты Еl Рais, в протестных акциях в Мадриде участвовали около 100 тысяч человек. В результате беспорядков пострадали 22 сотрудника полиции, двух участников митинга задержали.

На фоне демонстраций организаторам велогонки пришлось отменить ее последний этап и досрочно завершить мероприятие.