Более 20 полицейских пострадало на пропалестинских протестах в Мадриде

Pais: на протестах в Мадриде во время велогонки «Вуэльта» задержали двух человек

В Мадриде во время финала велогонки «Вуэльта Испании» прошли пропалестинские акции протеста. В ходе беспорядков пострадали 22 правоохранителя, сообщила газета Еl Рais .

«Акции завершились задержанием двух человек и ранением 22 полицейских в ходе разгонов», — говорится в публикации.

По данным издания, в акции протеста участвовали около 100 тысяч человек. Последний этап велогонки отменили из-за пропалестинского митинга и беспорядков. Демонстранты заблокировали пелотон на въезде в город.

Организаторам пришлось завершить гонку досрочно и объявить победителя. Им стал датский спортсмен Йонас Вингегор, представляющий команду Team Visma — Lease a Bike. До этого он дважды становился победителем «Тур де Франс» — в 2022 и 2023 годах.

Ранее в Лондоне на антимигрантских протестах пострадали 26 сотрудников полиции, четверо из которых получили серьезные повреждения.