Глава МИД Италии опростоволосился перед парламентом из-за ударов по Ирану

Глава МИД Италии Антонио Таяни грубо ошибся в дате начала операции США и Израиля против Ирана во время выступления в парламенте. Видеозапись его речи опубликовала пресс-служба парламента страны.

«Нужно отметить, что обстоятельства и время совершенно очевидны. Обстрелы начались в субботу, 31 февраля», — заявил министр.

Судя по кадрам, он не заметил своей оговорки и продолжил отчитываться перед парламентариями, несмотря на недоумение во взглядах присутствующих.

На этом же заседании Таяни допустил еще одну оплошность. Он оговорился, заявив, что у израильтян должна быть возможность выбирать руководство своей страны, при этом на самом деле он имел в виду иранцев.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто задействовал военный борт и втрое переплатил, чтобы улететь на родину из Дубая, где он застрял из-за закрытия воздушного пространства.