Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни рассказал, что на его долю выпало слишком много работы. Он опоздал на мероприятие в палате депутатов национального парламента и извинился перед его участниками.

Дипломат назвал себя самым невезучим министром в истории и пожаловался на неспокойную ситуацию в мире.

«Прошу прощения за задержку, но, к сожалению, день выдался тяжелым… Я самый невезучий министр иностранных дел в истории. Постоянно что-то происходит», — подчеркнул он.

Ранее в Сети оконфузилась премьер-министр Италии Джорджа Мелони. На саммите НАТО политик очень странно вела себя перед камерой: шмыгала носом, выпучивала глаза, поджимала и облизывала губы.

Пользователи Сети обратили внимание на странную мимику Мелони и не исключили, что она употребляет запрещенные вещества. Также многие сочли необычной ее реакцию на слова президента Франции Эммануэля Макрона. Когда глава государства что-то шепнул Мелони на ухо, она смачно закатила глаза.