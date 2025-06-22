Глава МИД Ирана Аракчи заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что планирует 23 июня встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Стамбуле, трансляцию вел турецкий телеканал TRT World .

«Я еду в Москву сегодня, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным. Россия — друг Ирана, и у нас стратегическое партнерство. Мы всегда консультируемся друг с другом и координируем наши позиции», — сказал Аракчи.

Глава МИД Ирана заявил, что завтра у него состоятся важные консультации с главой российского государства. Стороны продолжат сотрудничество.

На пленарном заседании ПМЭФ Путин рассказал, что Россия всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны. Угрозы ядерным объектам Ирана вызывают тревогу.

Президент также высказался по поводу угроз мирового сообщества ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Он выразил надежду, что эти заявления останутся лишь словами.