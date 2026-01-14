Дания не смогла убедить США отказаться от желания овладеть Гренландией
Дания не смогла отговорить американские власти от стремления получить контроль над Гренландией. Об этом заявил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен после переговоров в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио, сообщило РИА «Новости».
«Мы не смогли изменить американскую позицию. Ясно, что у президента [США Дональда Трампа] есть желание завоевать Гренландию. Мы очень ясно дали понять, что это не отвечает интересам королевства», — сказал он.
Расмуссен также назвал неприемлемыми идеи, неуважающие территориальную целостность Королевства Дания и права гренландцев на самоопределение.
По его словам, представители Гренландии также дали понять, что в обозримом будущем остров останется в составе королевства. Общая позиция властей Дании и Гренландии состоит в том, что они хотят и дальше сотрудничать с США, но на основе взаимного уважения и с учетом красных линий Копенгагена.
На встрече в Вашингтоне также присутствовал глава МИД острова Вивиан Моцфельдт.
Ранее шведский премьер-министр Ульф Кристерссон сообщил об отправке ограниченного военного контингента в Гренландию для участия в совместных учениях.