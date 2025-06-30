Глава МИД Германии Вадефуль прибыл в Киев с необъявленным визитом

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль 30 июня прибыл в Киев с первым официальным визитом после вступления в должность. Об этом сам политик сообщил в соцсети Х .

В публикации он отметил, что проведет встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой украинского МИД Андреем Сибигой, а также приложил кадры из поезда.

«Доброе утро с Украины», — подписал Вадефуль ролик.

Визит министра в Киев не анонсировали предварительно. По информации журнала Spiegel, такое решение приняли из соображений безопасности.

Ранее Вадефуль назвал условие, при котором Германия прекратит вооружать киевский режим. Европейcкое государство выразило готовность продолжать оказывать помощь Украине.