Правительство Германии намерено и дальше поставлять оружие Украине, если переговоры между Россией и киевским режимом не начнутся. Об этом на пресс-конференции в Лондоне объявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, его слова привел Times News .

Глава ведомства подчеркнул, что решение останется в силе в случае, если достигнуть прекращения огня не получится.

«Может быть так, что режим прекращения огня не вступит в силу и переговоры не начнутся. Германияи наверняка будет готова предоставить Украине дальнейшие пакеты помощи. В этом у меня никаких сомнений», — заявил Вадефуль.

Ранее стало известно, что правительство Германии под руководством нового канцлера Фридриха Мерца хочет засекретить информацию о поставках оружия для Украины. В кабмине это решение объяснили желанием сократить дебаты о поставках вооружений киевскому режиму.