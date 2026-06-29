Глава МИД Эстонии заявил, что готов мириться с падением БПЛА ВСУ в странах НАТО

Эстония готова мириться с падением украинских дронов на территории государств НАТО, если это плата за нанесение ударов по России. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна в беседе с газетой Financial Times .

«Разумеется, такие инциденты нас не радуют. Но мы не просим Украину остановиться», — заявил дипломат.

Ранее французские истребители, которые патрулируют воздушное пространство Прибалтики, сбили беспилотник над Латвией. Также в республике объявляли воздушную тревогу.

Финляндия официально запретила украинской армии использовать свою территорию для ударов по российским объектам.

При этом, как отметили в российском посольстве в Хельсинки, методы Киева правительство страны оправдывает. Финские власти говорят о «правомерности» и «обоснованности» атак на Россию и предупреждают граждан, что происшествия с БПЛА, вероятно, не прекратятся.