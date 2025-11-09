Глава МИД Бельгии не долетел до Колумбии из-за проблем с самолетом

Belga: самолет с главой МИД Бельгии экстренно сел из-за проблем с двигателем

Глава МИД Бельгии Максим Прево не долетел до Колумбии на саммит Евросоюза и стран Латинской Америки из-за проблем с самолетом. Об этом агентству Belga сообщили в пресс-службе министра.

Воздушное судно совершило экстренную посадку из-за проблем с двигателем на Малых Антильских островах — в Сен-Мертене. Теперь Прево пропустит несколько запланированных дипломатических двусторонних встреч в рамках саммита.

До этого самолет министра из-за проблемы с топливом вынуждено развернулся над Великобританией.

«Каждый такой раз подрывается авторитет Бельгии и способность принимать участие в различных саммитах», — добавили представители МИД.

В октябре самолет с главой Пентагона Хегсетом на борту экстренно приземлился в Британии. Во время полета над Атлантикой экипаж заметил трещину в лобовом стекле авиалайнера и принял решение о посадке.