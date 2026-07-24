Глава МЧС отметил рост рисков трансграничных чрезвычайных ситуаций в мире

В последнее время значительно увеличились риски и масштабы чрезвычайных ситуаций трансграничного характера. Об этом заявил руководитель МЧС России Александр Куренков, его процитировал ТАСС .

Во время совещания глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС в Индии он обратил внимание, что совместная работа проводится на фоне постоянного роста рисков масштабных природных и техногенных катастроф.

«В последнее время значительно возросли масштабы и опасность чрезвычайных ситуаций трансграничного характера», — подчеркнул министр.

На совещании в Нью-Дели присутствовали представители России, Индии, Бразилии, Китая, Египта, Индонезии, Ирана, Саудовской Аравии, ЮАР, ОАЭ и Эфиопии. Они обсудили вопросы международного партнерства в области предупреждения и устранения ЧС.

Ранее на полях мероприятий АСЕАН в Маниле встретились министры иностранных дел России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра. Они обсудили актуальные темы региональной и международной повестки дня.