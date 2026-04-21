Глава МАГАТЭ заявил, что опасается новой ядерной гонки

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что больше всего опасается возможной гонки ядерных вооружений. Об этом написала газета The Telegraph .

Гросси предупредил, что ослабление международных механизмов контроля за распространением ядерного оружия может резко повысить риски для международной безопасности.

«[Гонка ядерных вооружений] — главный страх. В какой-то момент мы увидим трещину в системе [нераспространения], и затем наступит эффект домино. Это очень, очень хрупкая позиция», — заявил глава МАГАТЭ.

Гросси также подчеркнул, что миру нужна стабильность, а для этого странам следует подтверждать приверженность принципам нераспространения. Он напомнил, что шестая статья Договора о нераспространении ядерного оружия обязывает ядерные державы добросовестно вести переговоры о движении к разоружению. На нынешнем этапе истории перспективу такого процесса специалисты пока не наблюдают.

Ранее постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон тоже стремится включиться в гонку ядерных вооружений. По его словам, этот процесс идет без какой-либо прозрачности.