Глава МАГАТЭ заявил, что опасается новой ядерной гонки

Глава МАГАТЭ Гросси: гонка ядерных вооружений — главный страх
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что больше всего опасается возможной гонки ядерных вооружений. Об этом написала газета The Telegraph.
Гросси предупредил, что ослабление международных механизмов контроля за распространением ядерного оружия может резко повысить риски для международной безопасности.
«[Гонка ядерных вооружений] — главный страх. В какой-то момент мы увидим трещину в системе [нераспространения], и затем наступит эффект домино. Это очень, очень хрупкая позиция», — заявил глава МАГАТЭ.
Гросси также подчеркнул, что миру нужна стабильность, а для этого странам следует подтверждать приверженность принципам нераспространения. Он напомнил, что шестая статья Договора о нераспространении ядерного оружия обязывает ядерные державы добросовестно вести переговоры о движении к разоружению. На нынешнем этапе истории перспективу такого процесса специалисты пока не наблюдают.
Ранее постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон тоже стремится включиться в гонку ядерных вооружений. По его словам, этот процесс идет без какой-либо прозрачности.