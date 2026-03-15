Глава МАГАТЭ указал на смертельную опасность перезапуска ЗАЭС

Перезапуск Запорожской атомной электростанции в текущих условиях может стать смертельно опасным. Такое заявление сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью газете «Коммерсант» .

Гросси отметил, что станция стала крайне уязвимой из-за расположения на линии соприкосновения.

«Из-за боевых действий в близости от станции ее уязвимость в 10 раз выше, чем у других. Все может случиться в любой момент. Российская сторона не перезапускает станцию именно с учетом этой особой ситуации, они понимают, что в боевых условиях это было бы самоубийством», — сказал глава МАГАТЭ.

Он подчеркнул, что будущее станции стало одним из ключевых вопросов в урегулировании украинского конфликта. По мнению Гросси, Россия не исключает сотрудничество с третьими странами по вопросам эксплуатации ЗАЭС, но только в ограниченных областях — например, в поставках электроэнергии.

Сейчас уровень энергоснабжения на Украине составляет менее половины от прежнего. Гросси предположил, что после завершения боевых действий стороны смогут договориться об использовании станции для восстановления энергетической инфраструктуры. ЗАЭС способна вырабатывать до шести гигаватт электричества, что может помочь Украине в решении энергетического кризиса.

«Все части этого пазла уже на столе. Задача — собрать их воедино, учитывая политические интересы всех сторон», — подытожил глава МАГАТЭ.