Глава МАГАТЭ рано или поздно назовет виновников ударов по ЗАЭС

Главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси все равно придется когда-нибудь назвать виновных в обстрелах Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с газетой «Известия» .

Он отметил, что сотрудники МАГАТЭ не называют причастных к ударам якобы из-за недостатка доказательств. Они строят основания на том, что удары совершают дронами, которые могут лететь в разных направлениях. Также непонятно, кто стоит за управлением БПЛА.

«Все это до поры до времени. Я думаю, что если нападения будут продолжаться, рано или поздно доказательства появятся, и тогда Гросси придется назвать вещи своими именами», — сказал Ульянов.

Он отметил, что на Гросси и сотрудников МАГАТЭ давят со всех сторон. На агентство оказывают давление Украина и ее западные союзники. Также Россия настаивает на учете своей позиции.

Ранее Гросси заявил, что Россия является ведущей ядерной державой. Она принимала участие в создании ядерного порядка и стала одной из его основательниц. По его словам, сотрудничество МАГАТЭ с Россией прочное и его будут развивать.