Глава МАГАТЭ предупредил о последствиях санкций против «Росатома»

Введение санкций против «Росатома» усилит угрозу ядерной безопасности во всем мире, так как компания предоставляет услуги в сфере энергетики во многих странах. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что его агентство не имеет мандата по введению ограничений в ядерной или другой сфере, но в этом случае считает, что необходимо предупредить о последствиях такого решения.

«„Росатом“ — это компания, которая имеет значительное присутствие во многих странах мира. Поэтому, возможно, даже надлежащее введение санкций может иметь негативные последствия с точки зрения ядерной безопасности, поскольку она поставляет топливо и предоставляет услуги во многих странах», — заявил Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ добавил, что, кроме обслуживания, «Росатом» остается главным поставщиком ядерных реакторов во всем мире, а также строит атомные электростанции в разных странах, поэтому многие государства не готовы отказываться от сотрудничества. Но санкции поставят эту работу под угрозу.

Президент США Джо Байден в первой половине мая подписал закон о введении эмбарго на покупку низкообогащенного российского урана. Документ вступит в силу в августе этого года. В пресс-службе «Росатома» назвали решение политизированным и отметили, что это скажется на стабильности глобального рынка ядерного топлива.