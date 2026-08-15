Глава Мадрида обвинила премьера Испании в предательстве

Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо обвинила премьер-министра Испании Педро Санчеса в предательстве страны. Она заявила об этом в соцсети X .

«Правительство позволило Испании быть захваченной террористами, которых оно не хочет идентифицировать, в то время как мы остаемся на четвертом уровне антитеррористического предупреждения. Санчес — безответственный человек и предатель», — написала Аюсо.

Она подчеркнула, что безопасность испанцев не обсуждается. Границы страны должны быть защищены.

Жесткое заявление Аюсо позвучало на фоне кризиса из-за массового прибытия мигрантов в испанский анклав Сеуту. Волна нелегалов хлынула из Марокко.

Ранее журналисты агентства EFE сообщали, что в Марокко силовики разгоняли толпы нелегальных мигрантов слезоточивым газом в трех километрах от города Фнидек. Также в ходе противостояния марокканские службы безопасности задержали 30 человек.