Участником пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) станет глава Федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук. В комментарии РИА «Новости» он заявил, что оргкомитет форума и Госдепартамент подтвердили его приглашение.

Он подчеркнул, что станет первым официальным представителем властей США на ПМЭФ за последние несколько нет.

«Я приглашен на пленарное заседание [ПМЭФ] и выступление президента [России Владимира] Путина. И я буду на нем присутствовать», — заявил Кук.

Родни Мимс Кук — основатель и президент Национального фонда памятников США и специалист по российской архитектуре во Всемирном фонде памятников. Он принимал участие в реставрации Воскресенского собора, Новоиерусалимского монастыря и часто приезжал в Россию с лекциями.

В этом году на Петербургский экономический форум приедет большое число иностранных предпринимателей, в том числе из недружественных стран. Как сообщил директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел России Дмитрий Биричевский, организаторы уже получили от иностранного бизнеса большое количество заявок для регистрации.