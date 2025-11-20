Глава Госдепа предупредил о сложных уступках в рамках нового плана по Украине

США активно разрабатывают новый план урегулирования украинского конфликта с учетом позиций двух сторон. Об этом в социальной сети X сообщил американский госсекретарь Марко Рубио.

По его словам, для завершения конфликта России и Украине необходимо пойти на уступки.

«Именно поэтому мы разрабатываем и продолжим разрабатывать список потенциальных предложений по прекращению конфликта на основе информации от обеих сторон», — подчеркнул Рубио.

СМИ сообщали, что новый план США состоит из 28 пунктов. В его разработке участвуют Рубио, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.

Тем временем киевские чиновники жестко раскритиковали предложенный США мирный план. Они заявили, что в него необходимо внести существенные правки.