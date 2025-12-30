Глава ГКНБ Киргизии отчитал китайского бизнесмена за разговоры на русском языке

Нотацию о знании языков прочитал глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев представителю китайской компании China Road, занимающейся строительством трассы на южном берегу Иссык-Куля. Высокопоставленному силовику не понравилось, что иностранный бизнесмен ведет разговоры на русском языке. Видео с совещания опубликовало казахстанское издание New Times .

Ташиев поинтересовался у предпринимателя, на каком языке ему удобнее вести беседу. Ответ китайского бизнесмена, что ему привычнее русский язык возмутил силовика.

«Почему до сих пор не научились говорить по-киргизски? China Road уже сколько работает в Кыргызстане — 20 лет? И что, по-киргизски не умеете разговаривать? Учитесь!» — заявил Ташиев.

При этом всю беседу с бизнесменом он провел на русском, который только что сам критиковал.

В начале июля президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что русский язык необходим для республики, так как его используют в работе с соседними странами. Так он прокомментировал требование депутатов лишить язык статус официального.

Глава государства подчеркнул, что все переговоры с лидерами соседних Узбекистана и Таджикистана проходят на русском, и даже во время посещения Китая, США и стран Европы дипломаты пользуются услугами русскоязычных переводчиков.