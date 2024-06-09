Глава Гагаузии рассказала о желании снова увидеть Путина

Глава Гагаузии Гуцул выразила желание снова встретиться с Путиным

Фото: РИА «Новости»

Глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул призналась, что хотела бы снова встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом она заявила в преддверии съезда молдавского оппозиционного блока «Победа» в Москве, сообщила «Российская газета».

Гуцул отметила, что ее не пугает реакция властей Молдавии на переговоры с российским лидером. Глава автономии подчеркнула, что представляет интересы народа Гагаузии, поэтому не боится давления со стороны руководства страны.

«Если у меня будет возможность, я и второй раз встречусь с Владимиром Владимировичем Путиным», — указала Гуцул.

Ранее глава Гагаузии во время ПМЭФ высказала свое мнение о евроинтеграции Молдавии. По ее словам, стране пообещали развитую инфраструктуру, рост зарплат и пенсий, но ожидания государства не оправдались. Гуцул добавила, что из-за евроинтеграции республика начинает отказываться от семейных и иных ценностей.

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