Глава Гагаузии рассказала о желании снова увидеть Путина

Глава Гагаузской автономии в Молдавии Евгения Гуцул призналась, что хотела бы снова встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом она заявила в преддверии съезда молдавского оппозиционного блока «Победа» в Москве, сообщила «Российская газета» .

Гуцул отметила, что ее не пугает реакция властей Молдавии на переговоры с российским лидером. Глава автономии подчеркнула, что представляет интересы народа Гагаузии, поэтому не боится давления со стороны руководства страны.

«Если у меня будет возможность, я и второй раз встречусь с Владимиром Владимировичем Путиным», — указала Гуцул.

Ранее глава Гагаузии во время ПМЭФ высказала свое мнение о евроинтеграции Молдавии. По ее словам, стране пообещали развитую инфраструктуру, рост зарплат и пенсий, но ожидания государства не оправдались. Гуцул добавила, что из-за евроинтеграции республика начинает отказываться от семейных и иных ценностей.