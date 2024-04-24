Глава Гагаузии назвала предварительную дату новой поездки в Россию | 360°

Мир 24 апреля 2024, 13:45 Глава Гагаузии назвала предварительную дату новой поездки в Россию Глава Гагаузии Гуцул заявила о планах посетить парад Победы в Москве 9 Мая РИА «Новости»

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Поездки в Россию на эту неделю у главы Гагаузии Евгении Гуцул не запланированы. Но руководитель молдавской автономии рассматривает возможность визита в Москву для участия в параде Победы 9 Мая. Об этом политик заявила в комментарии РИА «Новости».

Она добавила, что единственный заграничный визит, который фигурирует в ее планах сейчас, — это встреча в Стамбуле в ближайший четверг, 25 апреля.

«Если у нас будет такая возможность, то мы приедем. Возможность — я имею в виду — если мы получим приглашение, конечно, я бы хотела посетить [Россию]. Потому что для жителей Гагаузии очень важен праздник, как бы ни пыталась власть нам запрещать праздновать День Победы», — заявила Гуцул.

В последний раз Евгения Гуцул приезжала в Россию в конце прошлой недели для участия в съезде оппозиционных политиков и активистов Молдавии. По итогам встречи участники приняли решение о создании блока «Победа».

В новое политическое объединение вошли партии «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы».

Руководителем исполнительного комитета блока стал опальный и заочно арестованный в Молдавии предприниматель Илан Шор.

Оппозиционное объединение выставит на выборах президента республики единого кандидата.

В аэропорту Кишинева вернувшихся домой участников съезда подвергли унизительным обыскам и допросам.

В прокуратуре Молдавии объяснили процедуру поступившим сообщением о ввозе крупной суммы средств без декларации. В ведомстве добавили, что проверки также провели в домах оппозиционеров в ходе которых изъяли более четырех тысяч евро и 128 мобильных телефонов.