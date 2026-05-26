НАТО продолжает заниматься созданием биологического оружия. Работа ведется в том числе в биолабораториях в странах СНГ, заявил глава ФСБ Александр Бортников. Об этом сообщил ТАСС .

«НАТО продолжает долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке», — отметил директор ФСБ.

Он призвал коллег из спецслужб СНГ к совместной работе и подчеркнул, что ВС России за время спецоперации уже собрали доказательства работы биолабораторий. По его словам, полевые испытания и инциденты с утечками патогенов маскируют под естественные причины.

Бортников добавил, что скрытное, избирательное и запрограммированное воздействие биологического оружия представляет огромную опасность. Также он обратил внимание, что развитие ИИ повышает риски актов биотерроризма.

Ранее директор ФСБ охарактеризовал Украину как крупнейший европейский центр контрабанды оружия. Республика стала серьезным фактором дестабилизации на пространстве СНГ.