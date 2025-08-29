Глава Еврокомиссии увидела в Путине хищника

Фон дер Ляйен во время поездки в Латвию назвала Путина хищником

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась о президенте России Владимире Путине, увидев в нем хищника. Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, сообщила газета The Guardian.

«Путин — хищник, приспешники Путина годами нападают на наши общества с помощью гибридных атак и кибератак», — сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что риски, о которых Европу предупреждали страны Прибалтики, уже материализовались. По словам главы ЕК, российская сторона якобы использует мигрантов в качестве оружия.

Политик добавила, что Европе необходимо быть готовой к возможным будущим рискам. Она отметила роль Латвии как «истинного центра борьбы с беспилотниками», повлиявшего на укрепление безопасности НАТО в регионе.

Также фон дер Ляйен предупредила, что Европа будет в безопасности только тогда, когда будет защищена восточная граница. До этого она обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским 19-й пакет антироссийских санкций.