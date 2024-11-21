Глава Еврокомиссии спасла человека в самолете

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по первой профессии — врач, оказала первую помощь человеку на борту самолета, летевшего из Цюриха в Брюссель. Об этом сообщил Bild .

Сама она рассказала изданию, что одному из пассажиров стало плохо, и экипаж попросил откликнуться тех, кто обладает знаниями по медицине.

По прилете в Брюссель самолет встретила машина скорой помощи, но спасительница не смогла остаться и сразу же покинула аэропорт, поскольку ее ждали на важной встрече.

Ранее самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший в Нью-Йорк, вынужден был вернуться в Ташкент из-за того, что 57-летнему россиянину на борту стало плохо. В столице Узбекистана ему оказали помощь и отправили в больницу, а самолет полетел назад в США.