Глава Еврокомиссии призвала сделать из Украины «стального дикобраза»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Лондоне заявила, что Европе следует сделать из Украины «стального дикобраза», чтобы защитить от «потенциальных захватчиков». Об этом сообщила газета The Guardian.

«Европейцам необходимо работать над тем, чтобы „превратить Украину в стального дикобраза, не перевариваемого потенциальными захватчиками“», — заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, что необходимо срочно перевооружить Европу. Кроме того, обеспечить Киеву комплексные гарантии безопасности, чтобы поддержать украинские экономические и военные позиции.

Глава ЕК также подтвердила, что помощь Украине и вопросы безопасности Европы обсудят на внеочередном саммите 6 марта.

В Великобритании прошел экстренный саммит с участием европейских лидеров, представителей НАТО и Турции. На него также прибыл украинский президент Владимир Зеленский, на тот момент изгнанный из Белого дома после перепалки с американским лидером Дональдом Трампом.