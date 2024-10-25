Глава Еврокомиссии отменила встречу с премьером Сербии из-за России

AFP: фон дер Ляйен отменила встречу с Вучевичем из-за его диалога с Решетниковым

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после того, как он провел переговоры с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на главу постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жоффре.

«Мы отменили встречу с премьер-министром [Сербии] после [его] встречи с министром <…> Российской Федерации», — заявил Жоффре.

По его словам, диалог Решетникова и Вучевича говорит о стремлении Сербии упрочить экономическое партнерство с Россией.

Сербский премьер встретился с российским министром в Белграде. Они обсудили реализацию действующих совместных проектов и перспективные направления сотрудничества. Кабмин Сербии эту встречу накануне не анонсировал.

После визита Решетникова на официальном сайте сербского правительства разместили текст о дальнейших планах по укреплению экономического сотрудничества с Москвой, который позже был удален.

Ранее вице-премьер республики Александр Вулин заявил, что Белград не станет вводить визы для россиян, так как сербы любят Россию и считают ее братской страной.