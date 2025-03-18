Франция разместит ядерное оружие на границе с Германией

В 2035 году Франция разместит на границе с Германий ядерное оружие. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон на выступлении перед военными, трансляцию вел Елисейский дворец в соцсети Х.
На авиабазе в Люксей-ен-Бэн появятся истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками.
«В 2035 году Люксей станет первой авиабазой, которая разместит новую модификацию Rafale», — подчеркнул французский лидер.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси ранее выразил обеспокоенность из-за слов Макрона о ядерном оружии. Он уличил президент Франции в искажении норм.
Макрон в обращении к нации назвал Россию угрозой для Франции и Европы и пообещал увеличить военный бюджет. Также глава государства предложил обсудить возможности применения ядерного оружия для защиты Евросоюза. В Кремле эти слова назвали конфронтационными.
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