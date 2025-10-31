Глава CFIE Ичжун заявил, что сотрудничество России и Китая создает прочную основу для роста экономики обеих стран

Сотрудничество между Россией и Китаем в энергетической сфере, промышленности, добыче полезных ископаемых, технологиях и инновациях активно развивается, что создает прочную основу для экономического роста обеих стран. Об этом заявил председатель Китайской федерации промышленности и экономики (CFIE) Ли Ичжун в беседе с РИАМО .

По его словам, Россия и Китай переходят к совместным научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам в различных сферах — от технологий 5G до искусственного интеллекта.

«Обмен знаниями, опытом и технологиями делает наше взаимодействие не просто продуктивным, но и по-настоящему вдохновляющим», — цитирует специалиста радио Sputnik.

Дополнительными точками роста двух государств могут стать укрепление двустороннего сотрудничества, совместное планирование в рамках БРИКС и упрощение инвестиционных процедур для стимулирования трансграничных проектов, добавил Ичжун.