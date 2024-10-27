Глава Бундесбанка сделал дерзкое заявление о России

Глава Бундесбанка Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве

IMAGO/M. Popow
Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель счел предложения России о сотрудничестве насмешкой. Об этом он заявил после встречи министров финансов и управляющих Центробанков стран «Большой двадцатки» в Вашингтоне, сообщило агентство Bloomberg.

«Нам нужно не забывать, с чего все началось. Весной 2022 года в Германии начался упадок. И все мы знаем, по какой именно причине», — сказал глава банка.

Нагель связал экономические проблемы Германии напрямую с конфликтом на Украине, а также назвал предложения России о сотрудничестве недопустимыми.

«Европе необходимо найти новые способы преодолеть „структурные проблемы“. У нас есть все возможности выхода на путь роста, которого мы достигли в течение 25 лет», — добавил он.

Российскую делегацию на встрече в Вашингтоне представил замминистра финансов Иван Чебесков. Он призвал G20 противостоять практике одностороннего введения санкций.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов раскрыл секрет роста российской экономики во время санкций.

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