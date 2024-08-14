Силуанов раскрыл секрет роста российской экономики во время санкций

Россия противопоставила санкционному давлению недружественных стран крепкий финансовый щит, поэтому отечественная экономика пошла в рост. Об этом в ходе своего выступления на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он пояснил, что что финансовый щит не только обеспечил рост, но и не допустил влияния санкций и внешнего давления на экономику России.

«Недружественные страны думали, что мы развалимся, экономику нашу разнесет в клочья, ничего не получилось, благодаря в том числе и финансам», — заявил Силуанов.

Министр добавил, что избежать влияния извне российской экономике помогла устойчивая финансовая база и отечественная инфраструктура. При этом страны, которые рассчитывали на влияние санкционного давления, сами от них пострадали.

«Мы видим, какие экономические темпы роста и как живет население тех же западных стран, особенно страны Западной Европы, и какие темпы роста у нас — мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности», — подчеркнул Силуанов.

В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что за первый квартал рост внутреннего валового продукта страны превысил 5%, что выше показателя за аналогичный период прошлого года. Предварительные итоги глава государства предложил подвести после получения данных за полугодие.