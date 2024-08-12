Глава австралийской разведки пожаловался на вмешательство «друзей» в дела страны

Некоторые дружественные страны вмешиваются во внутренние дела Австралии. Такое заявление сделал глава внутренней разведки государства Майк Берджесс в интервью ABC News .

«Мы уличили по крайней мере три-четыре страны в активном вмешательстве в дела австралийских сообществ», — отметил он.

Берджесс подчеркнул, что такая ситуация несет угрозу для жителей Австралии. Он не стал называть, о каких конкретно государствах идет речь, но заметил, что они являются союзниками страны.

Глава внутренней разведки добавил, если подобные действия с их стороны продолжатся, то он рассекретит список, а затем публично обратиться к ним.

Еще об одном вмешательстве во внутренние дела другого государства сообщили ранее в корпорации Microsoft. Компания заявила, что группа иранских хакеров пытается повлиять на результаты предстоящих выборов президента Соединенных Штатов.