Глава Airbus призвал разместить в Европе тактическое ядерное оружие

Председатель совета директоров Airbus Рене Оберман, выступая на Берлинской конференции по безопасности, призвал разместить в Европе тактическое ядерное оружие, чтобы сдерживать Россию. Его слова привело агентство Reuters .

Оберман заявил, что Россия якобы разместила в одной только Калининградской области больше 500 тактических ядерных боеголовок. Он призвал страны Евросоюза и Великобританию договориться о совместной программе.

«Я думаю, это станет весомым признаком сдерживания», — заявил топ-менеджер.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон предложил Великобритании и Германии объединить усилия для ядерного сдерживания. Однако в самом британском военном ведомстве сообщили, что не рассчитывают на сотрудничество с немецкими коллегами в ближайшей перспективе.