Гитлер пытался столкнуть лбами Болгарию и СССР

Германия в годы Второй мировой войны пыталась обострить отношения между Болгарией и СССР, вплоть до провокации вооруженного столкновения между странами. Об этом РИА «Новости» рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

«По итогам Первой мировой войны Болгария оказалась в числе побежденных. Согласно Мирному договору между странами Антанты и Болгарией, она лишилась около 11 тысяч квадратных километров территории и потеряла выход к Эгейскому морю», — сказал он.

Матвеев отметил, что для Болгарии ввели ограничения численности сухопутной армии, ей запрещалось иметь авиацию и тяжелое вооружение. Придя к власти Адольф Гитлер стал втягивать страну в сферу своих интересов, предоставив военно-экономическую помощь.

В итоге он смог довести этот процесс до кульминации — 1 марта 1941 года Болгария присоединилась к пакту «Рим-Берлин-Токио», после чего она предоставила свою территорию фашистам для вторжения в Югославию и Грецию.

Как напомнил историк, во Второй мировой войне Болгария была единственной союзницей Германии, которая не участвовала в боевых действиях против СССР, а также сохранила с ним дипломатические отношения.

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