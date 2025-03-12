Гигантскую золотую рыбку поймали в США
People: гигантскую золотую рыбку поймали в национальном парке в Пенсильвании
Гигантскую золотую рыбку поймали в государственном парке «Преск-Айл» в Пенсильвании. Об этом сообщил журнал People.
За размеры рыбу прозвали мегалодоном. Откуда она взялась в местном водоеме, неизвестно. По одной из версий, рыбу кто-то выпустил, подумав, что делает добро, и не учтя возможные угрозы экосистеме.
«В дикой природе золотые рыбки вырастают до огромных размеров, превращают воду в густую кашу и крадут еду у местных рыб», — рассказали сотрудники парка.
В августе житель Великобритании в свой день рождения поймал сома длиной около 1,8 метра и на радостях его поцеловал. Сколько весит рыба, ему сразу выяснить не удалось, потому что весы сломались под ее тяжестью.