Житель Великобритании поймал гигантского сома в день рождения и поцеловал его

Bernd Wüstneck
Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press

Британец Кэрол Вапно в своей день рождения поймал огромного сома в озере и от радости поцеловал его. Об этом сообщило издание Jam Press.

Вапно решил отпраздновать 42-й ден рождения на рыбалке с друзьями. Он закинул удочку в озеро и почувствовал что-то крупное на крючке. Ему потребовалось 40 минут, чтобы вытащить сома.

«Это была королевская битва», — заметил именинник.

Мужчина смог вытащить рыбу длиной около 1,8 метра. Как рассказал Вапно, он просто стоял в озере 20 минут и с недоверием глядел на такого гигантского сома на мелководье. От радости он поцеловал рыбу. Мужчина захотел взвесить улов, но не смог — весы сломались под тяжестью огромного сома.

В Намибии обнаружили существо с головой в форме сиденья унитаза. Как сообщил журнал Nature, странного вида окаменелости огромного болотного хищника нашли ученые на юге страны.

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