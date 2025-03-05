Гигантскую надпись Black Lives Matter уберут из центра Вашингтона

Огромную надпись Black Lives Matter, нанесенную оранжевой краской на одной из центральных улиц Вашингтона, планируют убрать. Об этом сообщило издание Washington Times .

Такое требование к мэру американской столицы Мюриел Бауэр поступило и от президента Дональда Трампа, и от Конгресса. Кроме того, ей велели убрать любое упоминание BLM из городских документов.

«К сожалению, мы больше не можем отвлекаться на незначительные разногласия в Конгрессе. Нашей проблемой номер один должны стать разрушительные последствия федеральной политики сокращения рабочих мест», — написала она в соцсетях.

В прошлом году губернатор Техаса Грег Эбботт, принадлежащий к республиканцам и поддерживающий Трампа, помиловал военнослужащего, который летом 2020 года застрелил активиста BLM во время массовых протестов.