Власти Техаса помиловали убийцу активиста Black Lives Matter | 360°

17 мая 2024, 07:02
Власти Техаса помиловали убийцу активиста Black Lives Matter
Глава Техаса Эбботт помиловал осужденного на 25 лет за убийство активиста BLM
В Техасе вышел на свободу сержант армии Дэниэл Перри, которого приговорили к 25 годам тюрьмы за убийство активиста движения Black Lives Matter в центре Остина. Губернатор штата Грег Эбботт помиловал его, сообщил телеканал NBC.
Убийство произошло в июле 2020 года во время акции протеста под эгидой BLM. Один из митинговавших, Гаррет Фостер, с винтовкой в руках подошел к машине Перри. Последний достал свое оружие и выстрелил.
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В 2023 году присяжные округа Трэвис приговорили мужчину к 25 годам тюрьмы, но губернатор попросил Совет по помилованию и условно-досрочному освобождению рассмотреть дело Перри. Его прошение одобрили. Эбботт подписал декларацию, и осужденный вышел из тюрьмы.
«Совет и Эбботт выставили насмешкой нашу правовую систему. Их действия противоречат закону и демонстрируют, что в этом штате есть два класса людей, жизни некоторых из которых имеют значение, а жизни других — нет», — отреагировал на помилование прокурор округа Трэвис Хосе Гарза.
Основанное в 2013 году BLM выступало против дискриминации афроамериканцев. Широкий отклик оно нашло лишь спустя семь лет, после гибели Джорджа Флойда. Движение предлагали выдвинуть на Нобелевскую премию мира.
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