Совместная операция США и Израиля против Ирана привела не только к гуманитарной трагедии, но и начала радикально переписывать экономическую судьбу Европы, причем в худшую сторону. Об этом сообщило издание L’AntiDiplomatico .

Автор статьи Фабрицио Верде назвал Европу «гигантом с глиняными ногами», который нуждается в энергии от поставщиков за пределами ЕС. Только будет биться его «промышленное сердце».

«Когда на Ближнем Востоке поднимается пыль, заводы в Европе закрываются, особенно после того, как дешевая энергия, поставляемая Российской Федерацией, была мазохистски отвергнута», — говорится в публикации.

Власти ЕС осознали, что ситуация накаляется, ведь на газовом рынке цены подскочили уже до 90%. Это сильно ударило по покупательной способности и семей, и предприятий на европейском континенте.

Ближневосточная авантюра отразилась и на евро, сдающего позиции по отношению к доллару. Европейский центральный банк, планирующий до этого замедлить ужесточение денежно-кредитной политики, начал пересматривать свои планы.

Ранее в Ливане сообщили, что иранское правительство отказалось возобновить переговоры с США.